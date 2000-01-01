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На модернизацию немецких Tornado нужны миллионы 03.04 02:20   MIGnews.com

На модернизацию немецких Tornado нужны миллионы

Воздушные судна Tornado, находящиеся на вооружении Германии, устарели, они уже не могут не выполнять задачи НАТО. Более того, на их модернизацию нужны многомиллионные расходы.

Так, электроника на всех 93 самолетах была установлена еще в 80-е годы. Машины не имеют защиты от прослушивания. У них отсутствуют зашифрованная система передачи данных и система радиолокационного опознания "свой–чужой", пишет Sputniknews.

Из-за этих технических недостатков Tornado не могут участвовать ни в одной из операций НАТО. Модернизацию не удастся завершить до 2019 года.

Самолеты Торнадо в настоящее время участвуют в международной миссии по борьбе с террористической группой ИГ в Сирии и Ираке.
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