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Зерновой триллер: Скипалей отравили гречкой с Новичком 02.04 15:30   MIGnews.com

Зерновой триллер: Скипалей отравили гречкой с Новичком

Лондонские правоохранители предположили, что "Новичок" был привезен из РФ в пачке с гречкой. Сообщается, что Сергей Скрипаль попросил Юлию привезти из России гречку, но та забыла и обратилась к знакомой, чтобы та купила и по прилету в Лондон передала ей.

Полиция расследует такую версию отравления семьи Скрипалей. Следователи уже допросили знакомую Юлии. Они выяснили, что та трудится в одной из больших фармацевтических компаний государства. Более того, она прибыла в Великобританию вскоре после прибытия 33-летней Юлии, пишет The Sun.

Как известно, следы яда были найдены на входной двери жилья семьи.

Напомним Mignews сообщал, в Солсбери был отравлен экс-двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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