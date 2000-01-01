Зерновой триллер: Скипалей отравили гречкой с Новичком
Лондонские правоохранители предположили, что "Новичок" был привезен из РФ в пачке с гречкой. Сообщается, что Сергей Скрипаль попросил Юлию привезти из России гречку, но та забыла и обратилась к знакомой, чтобы та купила и по прилету в Лондон передала ей.
Полиция расследует такую версию отравления семьи Скрипалей. Следователи уже допросили знакомую Юлии. Они выяснили, что та трудится в одной из больших фармацевтических компаний государства. Более того, она прибыла в Великобританию вскоре после прибытия 33-летней Юлии, пишет The Sun.
Как известно, следы яда были найдены на входной двери жилья семьи.