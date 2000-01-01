03.04 01:22 MIGnews.com

Мужчина с ножом в спине пошел в паб пить пиво

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Австралиец, получивший ножевое ранения в ходе уличной драки, зашел в бар и заказал пиво. Об этом сообщает издание Metro.Инцидент произошел в прибережном районе Саншвйн-Кост, штат Квинсленд. Отмечается, что 27-летний мужчина подрался со своим 20-летним другом. Молодых людей выгнали из паба и они продолжили драку уже на улице.В итоге мужчине воткнули нож в спину. Однако вместо того, чтобы поехать в больницу, пострадавший отправился в бар за пинтой.После того как парень выпил пиво он отправился в больницу.В полиции заявили, что пострадавший не стал выдвигать никаких обвинений против своего обидчика.