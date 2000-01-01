В Майдугури от рук террористов Боко Харам умерли 18 человек
Боко Харам атаковали военную базу в районе плантации кешью и две близлежащие нигерийские деревни. В результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии погибли 18 человек, а более 80 получили ранения различной степени тяжести, сообщили официальные лица.
Сообщается, что нападение произошло в ночь на понедельник, 2 апреля, в нигерийском городе Майдугури. Люди пытались скрыться от боевиков, но были убиты, пишет AFP.
Жители Майдугури сообщили, что слышали, по меньшей мере, пять взрывов и стрельбу.
Как известно, в декабре минувшего года, губернаторы Нигерии одобрили выделение 1 млрд долл. на борьбу с Боко Харам.
Справка. Боко Харам - террористическая группировка, члены которой присягнули на верность Исламскому государству.