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Пенсионерка покусала полицейского на пляже Эйлата 02.04 12:25   MIGnews.com

Пенсионерка покусала полицейского на пляже Эйлата

Израильская полиция арестовала 50-летнюю женщину, которая нанесла ущерб палаткам на пляже в Эйлате.

Прибившие на место происшествия полицейские попытались задержать женщину для допроса. Однако подозреваемая села на землю и не подчинялась приказам правоохранителей.

Кроме того, женщина укусила одного из сотрудников полиции. Тогда подозреваемую арестовали и доставили на допрос.

Суд освободил ее из под стражи. Дело было передано в государственную прокуратуру.
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