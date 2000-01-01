02.04 12:25 MIGnews.com

Пенсионерка покусала полицейского на пляже Эйлата

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Израильская полиция арестовала 50-летнюю женщину, которая нанесла ущерб палаткам на пляже в Эйлате.Прибившие на место происшествия полицейские попытались задержать женщину для допроса. Однако подозреваемая села на землю и не подчинялась приказам правоохранителей.Кроме того, женщина укусила одного из сотрудников полиции. Тогда подозреваемую арестовали и доставили на допрос.Суд освободил ее из под стражи. Дело было передано в государственную прокуратуру.