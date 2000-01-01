Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Из Восточной Гуты вывели более 100 боевиков и их семьи 02.04 11:55   MIGnews.com

Из Восточной Гуты вывели более 100 боевиков и их семьи

112 террористов и более тысячи членов их семей были выведены из сирийского города Дума, провинция Восточная Гута.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Минобороны.

"1 апреля 2018 г. при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике по организованному гуманитарному коридору в н.п. Мухайям Аль-Вафедин начался вывод боевиков и членов их семей из города Дума (Восточная Гута) в зону деэскалации "Идлиб". Всего на 24 автобусах в провинцию Идлиб вывезено 1146 человек, в т.ч. 112 боевиков и 1034 члена их семей", — говорится в сообщении ведомства.

Безопасность боевиков и их семей обеспечивали сирийские полицейские под наблюдение российских офицеров Центра по примирению, отметили в Минобороны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:25
Пенсионерка покусала полицейского на пляже Эйлата
12:14
Французы продолжают активно изгонять иностранцев-радикалов
11:31
Бунт в мексиканской тюрьме: 7 погибших полицейских
10:57
Экс-президент Польши осудил "Закон о Холокосте"
10:29
ЦАХАЛ готовится к сносу дома террориста
10:14
Британия определилась, как ответит РФ за высылку дипломатов
09:58
Эрдоган разозлил христиан исламской молитвой в церкви
08:50
Космическая станция "Тяньгун-1" вот-вот упадет на Землю
08:30
Франция обеспокоена инцидентами в Газе
08:21
В Индии завалилась гостиница, есть жертвы
07:50
Арестованы три араба, пытавшихся пересечь границу Израиля
07:37
Министр Маас говорит, что РФ нужна Западу как партнер
07:13
ПА призвала провести экстренное заседание ЛАГ
05:19
В британской столице количество убийств достигло пика
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus