02.04 11:55 MIGnews.com

Из Восточной Гуты вывели более 100 боевиков и их семьи

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112 террористов и более тысячи членов их семей были выведены из сирийского города Дума, провинция Восточная Гута.Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Минобороны."1 апреля 2018 г. при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике по организованному гуманитарному коридору в н.п. Мухайям Аль-Вафедин начался вывод боевиков и членов их семей из города Дума (Восточная Гута) в зону деэскалации "Идлиб". Всего на 24 автобусах в провинцию Идлиб вывезено 1146 человек, в т.ч. 112 боевиков и 1034 члена их семей", — говорится в сообщении ведомства.Безопасность боевиков и их семей обеспечивали сирийские полицейские под наблюдение российских офицеров Центра по примирению, отметили в Минобороны.