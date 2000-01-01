02.04 11:31 MIGnews.com

Бунт в мексиканской тюрьме: 7 погибших полицейских

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Семь сотрудников правоохранительных органов погибли при попытке утихомирить заключенных в мексиканской тюрьме.Инцидент произошел в штате Веракрус в тюрьме Ла-Тома, сообщает El Universal.Мятежники напали на полицейских и подошли матрасы. Сотрудники полиции погибли от удушья, сообщили местные власти.Заключенные устроили бунт с требованием отставки начальника тюрьмы. Когда полицейские попытались перевести некоторых заключенных в другое пенитенциарное учреждение, те отказались подчиняться и напали на правоохранителей и подожгли матрасы."Эксперты из Генпрокуратуры устанавливают причины смерти сотрудников полиции. Основной причиной считают асфиксию, вызванную дымом от горящих матрасов", - говорится в сообщении.По данным ведомства, через некоторое время мятежников удалось усмирить.