Бунт в мексиканской тюрьме: 7 погибших полицейских
Семь сотрудников правоохранительных органов погибли при попытке утихомирить заключенных в мексиканской тюрьме.
Инцидент произошел в штате Веракрус в тюрьме Ла-Тома, сообщает El Universal.
Мятежники напали на полицейских и подошли матрасы. Сотрудники полиции погибли от удушья, сообщили местные власти.
Заключенные устроили бунт с требованием отставки начальника тюрьмы. Когда полицейские попытались перевести некоторых заключенных в другое пенитенциарное учреждение, те отказались подчиняться и напали на правоохранителей и подожгли матрасы.
"Эксперты из Генпрокуратуры устанавливают причины смерти сотрудников полиции. Основной причиной считают асфиксию, вызванную дымом от горящих матрасов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, через некоторое время мятежников удалось усмирить.