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Французы продолжают активно изгонять иностранцев-радикалов 02.04 12:14   MIGnews.com

Французы продолжают активно изгонять иностранцев-радикалов

Франция за минувший год выслала рекордное количество иностранцев, которые находились в стране на законных условиях, но которым было сообщено подозрение в радикализме.

Как известно, речь идет всего о двадцати лицах, об этом сообщил глава Министерства внутренних дел страны Жерар Коломб.

По его словам, этот показатель стал рекордным за все последние годы. При этом, он не уточнил, выходцы из каких именно стран были высланы с территории государства, пишет Economiaynegocios.

По оперативной информации Коломба, в заведенном Министерством списке потенциально опасных лиц, подозреваемых в радикализме, числится примерно 26 тыс. человек.

Он резюмировал, что действительно невозможно полностью изолировать все лица из списка, но непосредственно после терактов 2015 года была упрощена процедура выдворения особо опасных радикалов.
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