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flickr02.04 10:29   MIGnews.com

ЦАХАЛ готовится к сносу дома террориста

Израильские силы безопасности прибыли в Кфар-Акраба, чтобы снести дом семьи террориста Абд ар-Рахмана Бани Фаадала. В прошлом месяце он совершил теракт, жертвой которого стал 32-летний еврей, отца четырех детей в Старом городе Иерусалим.

Родственникам было передано судебное решение суда о сносе дома.

В результате теракта погиб Адиэль Кольман, который работал археологом.

В ходе другой операции были арестованы 8 подозреваемых в причастности к террористической деятельности и насильственных беспорядках.

Все арестованные доставлены в ШАБАК для проведения следствия.
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