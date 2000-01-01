02.04 10:29 MIGnews.com

ЦАХАЛ готовится к сносу дома террориста

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Израильские силы безопасности прибыли в Кфар-Акраба, чтобы снести дом семьи террориста Абд ар-Рахмана Бани Фаадала. В прошлом месяце он совершил теракт, жертвой которого стал 32-летний еврей, отца четырех детей в Старом городе Иерусалим.Родственникам было передано судебное решение суда о сносе дома.В результате теракта погиб Адиэль Кольман, который работал археологом.В ходе другой операции были арестованы 8 подозреваемых в причастности к террористической деятельности и насильственных беспорядках.Все арестованные доставлены в ШАБАК для проведения следствия.