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Богачам Амстердама напоминать о Холокосте недопустимо | Фото: Thinkstock02.04 08:59   MIGnews.com

Богачам Амстердама напоминать о Холокосте недопустимо

Городские работники Амстердама выбили и перенесли мемориальную латунную плиту, которая была установлена у входа в бывший дом жертвы Холокоста – убитого в концлагере 51-летнего еврейского бухгалтера Йоахима Элте - которая была установлена в тротуаре одной из городских улиц в 2014 году.

Со ссылкой на руководителя южного округа нидерландской столицы Себастьяна Капеля издание JTA сообщает, что такое решение городские власти приняли после судебного иска, поступившей от двух нынешних жителей дома, которые посчитали подобное напоминание о катастрофе еврейского народа чересчур навязчивым. Кроме того, они пожаловались, что излишнее привлечение внимания к их жилью "компрометирует атмосферу их престижного района" и нарушает неприкосновенность частной жизни их и их детей.

Как пишет местная пресса, для установления памятных плит не требуется согласие местных жителей. Всего в Амстердаме существует около 400 вылитых из латуни мемориальных плит с выгравированными именами и датами жизни жертв Холокоста.

В прошлом в муниципалитет Амстердама уже пару раз поступали жалобы с требованием удалить мемориальные плиты. Первый заявитель был пережившим Шоа и заявил, что это напоминает ему об ужасах войны, а второй сказал, что установленная перед его отелем плита отпугивает постояльцев и он терпит убытки. В первом случае мэрия удовлетворила жалобу и перенесла плиту в другое место на той же улице, а предприимчивому арендодателю отказали.

Отмечается, что пожаловавшиеся люди не являются пережившими Холокост и никак не были травмированы во время Второй мировой войны. Взять у них интервью журналисты не смогли.
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