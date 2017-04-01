02.04 07:53 MIGnews.com

Наводнение в Колумбии: Стихия унесла более 200 жизней

Live video of the fatal landslide that killed at least 127 in Mocoa, southern #Colombia pic.twitter.com/pOynkUqbD5 — China Xinhua News (@XHNews) April 1, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Разрушительное наводнение и последовавшие за ним оползни, которые накрыли колумбийский город Мокоа 23 марта, уже унесли жизни более двух сотен человек и еще почти столько же ранены и считаются пропавшими без вести.В результате стихийного бедствия в городе объявлено чрезвычайное положение. Сильно пострадала инфраструктура – разрушены многие мосты, размыты дороги а автомобили унесло течением.Как сообщает Соррел Арока, руководитель юго-восточной провинции Путумайо, административным центром которой и является Мокоа, грязью затоплены целые кварталы, а сам город оказался отрезан от цивилизации. В нем нет электричества, не работает водоснабжение.По данным Красного креста, стихия унесла жизни 206 человек, еще 202 получили ранения и 220 числятся пропавшими. Среди пострадавших –300 семей, а самый сильный ущерб зафиксирован в 17 районах, разрушены25 жилых домов. Правительство организовало спасательную операцию, в которой задействовало более тысячи военных, но погодные условия и поврежденные дороги затрудняют поиск пострадавших."Мое сердце и сердца всех колумбийцев – с жертвами этой трагедии", – заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, посетивший пострадавший регион.