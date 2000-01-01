03.04 05:21 MIGnews.com

В Лондоне арестованы 6 покушавшихся на жизнь беженца

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Британская полиция арестовала шесть человек в результате жестокого нападения на подростка, ищущего убежища в лондонском районе Кройдон.Власти допрашивают четырех мужчин и двух женщин в возрасте около 20 лет по обвинению в покушении на убийство.Задержанные полицией совершили нападение на подростка, в результате которого 17-летний молодой человек курдско-иранского происхождения госпитализирован с переломом черепа и тромбом в мозге.Детали покушения уточняются. Полиция ведет расследование дела.