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В Лондоне арестованы 6 покушавшихся на жизнь беженца | Фото: Thinkstock03.04 05:21   MIGnews.com

В Лондоне арестованы 6 покушавшихся на жизнь беженца

Британская полиция арестовала шесть человек в результате жестокого нападения на подростка, ищущего убежища в лондонском районе Кройдон.

Власти допрашивают четырех мужчин и двух женщин в возрасте около 20 лет по обвинению в покушении на убийство.

Задержанные полицией совершили нападение на подростка, в результате которого 17-летний молодой человек курдско-иранского происхождения госпитализирован с переломом черепа и тромбом в мозге.

Детали покушения уточняются. Полиция ведет расследование дела.
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