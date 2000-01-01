02.04 21:54 MIGnews.com

Убит лидер египетского филиала ISIS

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В прошлом месяце один из лидеров египетского филиала террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, был убит в результате воздушного налета, как сообщили египетские военные в воскресенье, 2 апреля."В результате воздушного налета 18 марта ... и по расследованию сил безопасности было обнаружено, что Салем Салми аль-Хамаден, Ака Абу-Анас аль-Ансари, был убит", - говорится в заявлении пресс-секретаря армии.Хамаден был одним из основателей группировки, которую раньше называли Ансар Байт аль-Макдис, теперь называемой Синайской провинцией Египта, и он отвечал за вооружение и подготовку боевиков. В заявлении говорится, что он погиб после ранения в результате воздушного налета.