Сирия: Поддерживаемые США силы отразили атаку боевиков ISIS
Поддержанные США сирийские силы отразили крупную контратаку боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, удерживающих контроль над самой большой дамбой страны и в соседнем городе Табха, как стало известно в воскресенье, 2 апреля.
Плотина является ключевой стратегической целью в военной кампании по изоляции и захвату сирийского города Ракка, расположенного в 40 км к востоку и крупнейшего городского оплота "Исламского Государства".
Поддержанная США группа заявила, что боевики атаковали их позиции к северо-востоку от Табки и на авиабазе к югу от города, где были убиты десятки их бойцов, однако коалиция курдских и арабских мятежников медленно продвигалась в деревне к востоку от города.
Пресс-секретарь Сирийских демократических сил (SDF) Джехан Шейх Ахмад, возглавляемых влиятельной курдской милицией YPG, заявил, что боевики усиливают свое сопротивление, поскольку силы SDF приблизились к окружению города и дамбы.