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Сирия: Поддерживаемые США силы отразили атаку боевиков ISIS 02.04 19:55   MIGnews.com

Сирия: Поддерживаемые США силы отразили атаку боевиков ISIS

Поддержанные США сирийские силы отразили крупную контратаку боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, удерживающих контроль над самой большой дамбой страны и в соседнем городе Табха, как стало известно в воскресенье, 2 апреля.

Плотина является ключевой стратегической целью в военной кампании по изоляции и захвату сирийского города Ракка, расположенного в 40 км к востоку и крупнейшего городского оплота "Исламского Государства".

Поддержанная США группа заявила, что боевики атаковали их позиции к северо-востоку от Табки и на авиабазе к югу от города, где были убиты десятки их бойцов, однако коалиция курдских и арабских мятежников медленно продвигалась в деревне к востоку от города.

Пресс-секретарь Сирийских демократических сил (SDF) Джехан Шейх Ахмад, возглавляемых влиятельной курдской милицией YPG, заявил, что боевики усиливают свое сопротивление, поскольку силы SDF приблизились к окружению города и дамбы.
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