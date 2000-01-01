02.04 17:32 MIGnews.com

Взрыв дома в Китае: есть погибшие

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9 человек погибли и 7 были ранены после взрыва в доме в провинции Шаньси в Китае в субботу вечером, 1 апреля, как сообщили местные власти в воскресенье, 2 апреля.По словам чиновника отдела рекламы города, взрыв произошел примерно в 10:28 вечера субботы на улице Наньхуан Уэст в Фушанском уезде города Линьфэнь, похоронив под завалами 10 человек, из которых только один выжил.В результате взрыва также получили легкие ранения еще 6 человек.Согласно результатам предварительного расследования, причиной взрыва могло стать незаконное хранение взрывчатых веществ.Детали происшествия уточняются.