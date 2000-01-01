02.04 16:02 MIGnews.com

Пакистан: В храме пытали и убили 20 человек

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20 человек подверглись пыткам, а затем были избиты до смерти дубинками и ножами в пакистанском суфийском храме, как сообщила в воскресенье, 2 апреля, полиция. Предполагается, что за убийствами стоят хранитель храма и несколько его сообщников.Еще 4 человек были ранены во время нападения в воскресенье утром, 2 апреля, в храме на краю Саргодхи, отдаленном городе в районе Пенджаба.Смотритель храма Абдул Вахид призвал учеников посетить святыню, а затем напал на них со своими сообщниками, как сообщил Лиакат Али Чатха, заместитель комиссара по этому району."Когда ученики продолжали прибывать, Вахид и сообщники пытали и убивали их", - заявил Чатха Geo TV.Детали трагедии уточняются.