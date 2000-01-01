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flickr 02.04 15:41   MIGnews.com

Несанкционированный митинг в Москве: десятки задержанных

Более 30 участников несанкционированного митинга оппозиции были задержаны московскими полицейскими в районе Триумфальной площади в центре Москвы, как сообщает ТАСС.

Участники "прогулки оппозиции" блокировали проход по Тверской улице, однако на данный момент правоохранительные органы освободили его, вынудив протестующих оппозиционеров покинуть место проведения митинга.

Согласно последним сообщениям, никто из митингующих не выкрикивал никаких лозунгов, а транспарант был лишь у одного из участников несанкционированной акции, однако он не сумел им воспользоваться до своего задержания.

Как отмечает полиция Москвы, большинство митингующих не оказывали сопротивления при задержании.

Детали происшествия уточняются.
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