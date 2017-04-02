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Дубай в дыму. Горит 60-этажный недостроенный небоскреб 02.04 14:50   MIGnews.com

Дубай в дыму. Горит 60-этажный недостроенный небоскреб

Рядом с самым высоким зданием в мире – дубайским небоскребом Бурдж-Халифа – загорелось здание "чуть" поменьше. Речь идет о 60-этажном комплексе небоскребов Address Residences Fountain Views, которое только строится.

Как сообщает Associated Press возгорание произошло на нижнем уровне комплекса, который служит основанием для нескольких башен-небоскребов. Из-за пожара, начавшегося около 5.30 в воскресенье район затянуло едким дымом. Слышны взрывы баллонов с газом.

Строительная компания Emaar Properties, отвечающая за объект, отказывается комментировать происходящее.


Стоит отметить, что рядом с пострадавшим от огня зданием находятся торговый комплекс Dubai Mall и отель Address Hotel, в котором в канун Нового года 2016 также случился пожар.

Спасатели передают, что огонь был локализован, но работа на месте возгорания продолжается. Движение по близлежащим улицам перекрыто.

Информации о пострадавших пока что нет.
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