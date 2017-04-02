Дубай в дыму. Горит 60-этажный недостроенный небоскреб
Рядом с самым высоким зданием в мире – дубайским небоскребом Бурдж-Халифа – загорелось здание "чуть" поменьше. Речь идет о 60-этажном комплексе небоскребов Address Residences Fountain Views, которое только строится.
Как сообщает Associated Press возгорание произошло на нижнем уровне комплекса, который служит основанием для нескольких башен-небоскребов. Из-за пожара, начавшегося около 5.30 в воскресенье район затянуло едким дымом. Слышны взрывы баллонов с газом.
Строительная компания Emaar Properties, отвечающая за объект, отказывается комментировать происходящее.