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`В Чечне геев нет` | Фото: Thinkstock02.04 13:28   MIGnews.com

"В Чечне геев нет"

В пресс-службе главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сделали достаточно необычное заявление – у них априори не может быть гонений представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, так как геев в Чечне попросту нет.

Ранее о притеснениях гомосексуалистов (или мужчин, которых заподозрили в нетрадиционных сексуальных связях) в кавказской республике сообщила российская "Новая газета". В частности, по данным журналистов, за последние недели были задержаны более сотни мужчин разных возрастов – от подростков до достаточно взрослых мужчин. Многие из них известные личности - деятели муфтията и шоу-бизнеса.

Ссылаясь на неназываемые источники, издание пишет, что как минимум трое из задержанных были убиты и многие покалечены.

Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов назвал это клеветой с целью "очернить Чеченскую республику". Не скрывая, он утверждает, что родственники чеченских геев сами не оставляют им шансов.

"Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются", - цитирует его "Интерфакс".

При этом он обрушился с критикой и на анонимные источники "Новой газеты", заявив, что если "люди, которые что-то нашептывают, боятся себя назвать, то они не мужчины, а пустое место".
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