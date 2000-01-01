02.04 13:28 MIGnews.com

"В Чечне геев нет"

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В пресс-службе главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сделали достаточно необычное заявление – у них априори не может быть гонений представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, так как геев в Чечне попросту нет.Ранее о притеснениях гомосексуалистов (или мужчин, которых заподозрили в нетрадиционных сексуальных связях) в кавказской республике сообщила российская "Новая газета". В частности, по данным журналистов, за последние недели были задержаны более сотни мужчин разных возрастов – от подростков до достаточно взрослых мужчин. Многие из них известные личности - деятели муфтията и шоу-бизнеса.Ссылаясь на неназываемые источники, издание пишет, что как минимум трое из задержанных были убиты и многие покалечены.Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов назвал это клеветой с целью "очернить Чеченскую республику". Не скрывая, он утверждает, что родственники чеченских геев сами не оставляют им шансов."Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются", - цитирует его "Интерфакс".При этом он обрушился с критикой и на анонимные источники "Новой газеты", заявив, что если "люди, которые что-то нашептывают, боятся себя назвать, то они не мужчины, а пустое место".