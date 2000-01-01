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Девочки 14 и 15 лет планировали теракт во Франции | Фото: Thinkstock02.04 10:36   MIGnews.com

Девочки 14 и 15 лет планировали теракт во Франции

Контртеррористическое подразделение полиции Франции задержало на юго-востоке страны двух девушек-подростков, который подозревают в подготовке теракта, передает агентство AFP со ссылкой на источники.

Так, подозреваемых 14 и 15 лет арестовали после обысков у них дома в городе Ницца, в ходе которых были обнаружены свидетельства подготовки к атаке. Отдел прокуратуры по борьбе с терроризмом начал предварительное следствие.

"На данном этапе мы не знаем степень готовности этого теракта", — заявил агентству близкий к ходу расследования источник.

В сообщении не указывается, какие именно доказательства были обнаружены, но известно, что никакого оружия не было найдено.
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