Девочки 14 и 15 лет планировали теракт во Франции

Контртеррористическое подразделение полиции Франции задержало на юго-востоке страны двух девушек-подростков, который подозревают в подготовке теракта, передает агентство AFP со ссылкой на источники.
Так, подозреваемых 14 и 15 лет арестовали после обысков у них дома в городе Ницца, в ходе которых были обнаружены свидетельства подготовки к атаке. Отдел прокуратуры по борьбе с терроризмом начал предварительное следствие.
"На данном этапе мы не знаем степень готовности этого теракта", — заявил агентству близкий к ходу расследования источник.
В сообщении не указывается, какие именно доказательства были обнаружены, но известно, что никакого оружия не было найдено.