02.03 09:23 MIGnews.com

Франция закрыла Лувр из-за коронавируса

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Власти Франции приняли решение закрыть всемирно известный парижский музей Лувр из-за эпидемии китайского коронавируса, стремительным темпом распространяющейся по всему миру.Еще одной причиной стал рост в Европе панических настроений, который несет угрозу туристической индустрии, передает информационное агентство Associated Press.Стоит отметить, что граждане уже более 60-ти стран заразились смертоносным COVID-19, убившем уже более 3 тысяч человек по всему миру. Во Франции число зараженных на воскресение, 1 марта, возросло до 130, увеличившись за предшествующие сутки на 30 человек.