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Первый случай коронавируса в ЦАХАЛе 02.03 08:08   MIGnews.com

Первый случай коронавируса в ЦАХАЛе

СМИ сообщают о том, что количество израильтян, заболевших коронавирусом достигло десяти.

Двое из них - члены семьи человека, заразившегося в Италии, и одна - заразилась после контакта с заболевшим. В последнем случае, по сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, речь идет о военнослужащей срочной службы из Ор Йехуда.

Заболевшие в Италии возвратились в Израиль рейсом 27 февраля. немедленно по возвращении они закрылись на карантин в своих домах, в соответствии с инструкциями министерства здравоохранения. Последние двое заболевших - жители мошава на юге страны.

В настоящий момент проводится эпидемиологическое расследование, по окончании которого будут опубликованы подробности о передвижениях заболевших в Израиле.

На настоящий момент известно о десяти случаях заболевания коронавирусом в Израиле:

Двое жителей севера страны, вернувшихся из Италии

Три пассажира круизного лайнера Diamond Princess (один из них заболеле повторно)

Житель мошава Ирос в Ха-Шфела и зараженная им жена

Два члена семьи человека с юга Израиля, находившегося в Италии

Военнослужащая из Ор Йехуда.


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