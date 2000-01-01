02.03 08:08 MIGnews.com

Первый случай коронавируса в ЦАХАЛе

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СМИ сообщают о том, что количество израильтян, заболевших коронавирусом достигло десяти.Двое из них - члены семьи человека, заразившегося в Италии, и одна - заразилась после контакта с заболевшим. В последнем случае, по сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, речь идет о военнослужащей срочной службы из Ор Йехуда.Заболевшие в Италии возвратились в Израиль рейсом 27 февраля. немедленно по возвращении они закрылись на карантин в своих домах, в соответствии с инструкциями министерства здравоохранения. Последние двое заболевших - жители мошава на юге страны.В настоящий момент проводится эпидемиологическое расследование, по окончании которого будут опубликованы подробности о передвижениях заболевших в Израиле.На настоящий момент известно о десяти случаях заболевания коронавирусом в Израиле:Двое жителей севера страны, вернувшихся из ИталииТри пассажира круизного лайнера Diamond Princess (один из них заболеле повторно)Житель мошава Ирос в Ха-Шфела и зараженная им женаДва члена семьи человека с юга Израиля, находившегося в ИталииВоеннослужащая из Ор Йехуда.