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Бывшего командира `Айдара` задержал Интерпол 02.03 07:42   MIGnews.com

Бывшего командира "Айдара" задержал Интерпол

На границе Греции и Болгарии задержан бывший командир украинского батальона "Айдар" Сергей Мельничук.

Как сообщил задержанный на своей странице в Facebook, задержали его по запросу России.

Экс-командир "Айдара" попросил сотрудников посольства Украины выйти на связь, чтобы помочь ему с адвокатом. Он добавил, что находится в отделении вместе с женой и сыном.

"Карточку Интерпола выставила Россия", – заявил Мельничук.

Также сообщается, что в 2014 году Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Мельничука.


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