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Курц хочет натравить полицию на сирийских беженцев | Фото:02.03 07:41   MIGnews.com

Курц хочет натравить полицию на сирийских беженцев

Страны Европейского Союза должны направить своих полицейских для защиты внешних границ от наплыва из Турции сирийских беженцев.

Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц в социальной сети Facebook.

"Ситуация 2015 года ни в коем случае не должна повториться. Мигрантов нужно остановить еще на внешних границах ЕС. Мы готовы поддержать эти страны дополнительными полицейскими силами. Если это не поможет, Австрия будет защищать свои внутренние границы ", − написал он.

Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщает, что "массовый поток людей" в направлении Греции будет сложно остановить даже в том случае, если турецкие власти будут ему препятствовать. В ближайшие дни ситуация будет только ухудшаться.

В свою очередь премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в своем Twitter, что Греция в течение ближайшего месяца не собирается рассматривать новые заявления о предоставлении убежища.


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