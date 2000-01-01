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Эпидемия коронавируса: число зараженных продолжает расти | Фото:03.03 07:43   MIGnews.com

Эпидемия коронавируса: почти 100 тысяч зараженных в мире

По состоянию на вторник, 3 марта, количество зараженных коронавируса во всем мире составило 90 936.

Согласно карте распространения заболевания, составленной Центром системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, вылечились и были выписаны из больниц 47 984 человека.

Большая часть инфицированных находится на территории Китая. По данным Национальной комиссии здравоохранения, зафиксированы 125 новых случаях заражения и 31 летальный исход.

В общей сложности на материковой части КНР заболели 80026 человек. Количество инфицированных в других странах за последние сутки возросло до 10 156.

В Южной Корее заражены 4335 человек, еще 26 – скончались, в Италии зафиксировано 2036 больных, еще 52 – умерли, в Иране — 1,5 тыс. случаев, 66 – жертв.

На фоне вспышки Covid-19, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) повысил уровень угрозы распространения коронавируса с умеренного до высокого.

"ECDC объявил, что уровень угрозы вируса был повышен с умеренного до высокого для людей в Европейском Союзе. Другими словами, вирус продолжает распространяться. Ситуация очень сложная, и она требует четкой координации между странами-членами и на уровне Европейского Союза. Именно с этой целью мы образуем сегодня группу реагирования на коронавирус, которая охватывает все возможные варианты действий", – объявила 2 марта лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Оперативная группа "Корона" будет иметь три главных элемента. Первый будет касаться медицинской сферы, включая меры профилактики, заказ оборудования, организацию лечения, информирование общественности и прогнозирование.

Второй элемент – команда, ответственная за обеспечение мобильности, включая контроль на транспорте и перемещение людей в Шенгенской зоне. Третий – будет охватывать вопросы, связанные с влиянием вспышки коронавируса на экономику, в частности в особо чувствительных секторах, таких как торговля, транспорт или туризм.


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