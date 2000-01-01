Коронавирус во Франции: число жертв увеличилось

Сначала СМИ распространили информацию, что общее количество жертв в стране увеличилось до четырех, однако позже министр здравоохранения Жером Саломон подтвердил только три летальных исхода.
Третьей погибшей стала 89-летняя женщина. По словам главы Минздрава, в 75% случаев заражения во Франции может отследить цепь передачи коронавируса. По всей стране в 12 регионах подтверждены случаи заражения.
Ранее во Франции запретили из-за распространения коронавируса все мероприятия в закрытых помещениях с количеством участников свыше 5 тысяч.