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Коронавирус во Франции: число жертв увеличилось | Фото:03.03 02:39   MIGnews.com

Коронавирус во Франции: число жертв увеличилось

В понедельник, 2 марта, на севере Франции от коронавируса скончался еще один пациент.

Об этом сообщила газета Le Parisien.

Сначала СМИ распространили информацию, что общее количество жертв в стране увеличилось до четырех, однако позже министр здравоохранения Жером Саломон подтвердил только три летальных исхода.

Третьей погибшей стала 89-летняя женщина. По словам главы Минздрава, в 75% случаев заражения во Франции может отследить цепь передачи коронавируса. По всей стране в 12 регионах подтверждены случаи заражения.

Ранее во Франции запретили из-за распространения коронавируса все мероприятия в закрытых помещениях с количеством участников свыше 5 тысяч.


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