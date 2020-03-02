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Коронавирус: срочникам запрещено посещать страны с эпидемией | Фото:02.03 21:39   MIGnews.com

Коронавирус: срочникам запрещено посещать страны с эпидемией

В понедельник, 2 марта, командование Армии обороны Израиля запретило военным-срочникам посещать страны, в которых бушует эпидемия коронавируса.

Об этом сообщает 13 канал.

В частности, речь идет о Китае, Гонконге, Макао, Японии, Таиланде, Сингапуре, Тайване и Италии.


Отметим, 2 марта стало известно, военнослужащая срочной службы из Ор Йехуда была заражена COVID-19 после контакта с инфицированным владельцем магазина игрушек, вернувшимся из Италии. Мужчина, будучи больным, проработал у себя три дня

1 марта было известно, что 334 военных были помещены на карантин из-за опасений возможного заражения коронавирусом. Большинство солдат были изолированы после возвращения из стран, где наблюдается масштабная вспышка заболевания.

Некоторые бойцов ЦАХАЛ были помещены на карантин после контакта с зараженными корейцами. По данным Минздрава, около 300 военных в настоящее время либо находятся в Италии, либо вернулись оттуда после 14 февраля.


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