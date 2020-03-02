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Эпидемия коронавируса в Италии: ситуация ухудшается | Фото:02.03 23:16   MIGnews.com

Эпидемия коронавируса в Италии: ситуация ухудшается

В Италии от осложнений, вызванных коронавирусом, в общей сложности скончались 52 человека.

По данным ANSA, за последние сутки зафиксировано 18 летальных случаев.

Общее количество зараженных COVID-19 достигло 1835, что на 258 человек больше, чем сутками ранее.

Глава службы гражданской обороны Анджело Борелли рассказал, что несмотря не высокий уровень смертности из-за коронавируса, 149 человек полностью выздоровели за последние сутки. Это на 66 пациентов больше, чем накануне.


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