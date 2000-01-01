02.03 20:41 MIGnews.com

Зараженный коронавирусом ехал на поезде в Ашдод

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Министерство здравоохранения сообщило о том, что количество заболевших коронавирусом в Израиле увеличилось до 12.11-й зараженный, житлеь Рамат-Гана, прилетел из Италии 25 февраля.12-й больной приземлился в Израиле в ночь на 26 февраля. Он прибыл в аэропорт Бен-Гурион рейсом 6H356 .Из аэропорта Бен-Гурион больной поехал в Ашдод на поезде. 26 февраля он побывал между 11:00 и 13:00 часами на рынке Шук Ха Ям в Ашдоде, но не заходил в магазины.