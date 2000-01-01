"Талибан": перемирию в Афганистане наступил конец

Группировка "Талибан" прекращает перемирие в Афганистане и возобновляет военные операции "в обычном режиме".
Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил представитель талибов Забихулла Моджахид, передает AFP.
По его словам, "Талибан" будет воевать против администрации Кабула, однако не станет атаковать иностранный контингент в связи с соглашением, которое было подписано с США.
По данным агентства, заявление о прекращении перемирия совпало со взрывом на футбольном поле на востоке Афганистана, в результате чего погибли три брата. Ответственность пока никто на себя не взял. Уточняется, что талибы уже атаковали в провинции Бадгис на северо-западе страны.