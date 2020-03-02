Первый случай коронавируса – сразу в нескольких странах
В понедельник, 2 марта, несколько стран подтвердили первые случаи заражения смертоносным коронавирусом.
Так, министр здравоохранения Иордании Саад Джабер заявил, что человек, который недавно ездил в Италию, дал положительный результат на COVID-19 и был помещен на карантин в местной больнице.
Мужчина вернулся две недели назад и почувствовал недомогание. Он прошел текст со своим коллегой. Второй человек показал отрицательный результат. Вся семья зараженного помещена на карантин на две недели. Если количество больных в Иордании достигнет 20, школы будут закрыты.
В Тунисе также подтвердили первый случай заражения у 40-летнего гражданина. В Министерстве здравоохранения страны заявили, что мужчина недавно вернулся из Италии.
Более того, коронавирус добрался до Саудовской Аравии. Зараженным оказался гражданин, недавно прибывший из Ирана через контрольно-пропускной пункт в Бахрейне. Мужчина не сообщил, что ранее посещал страну, где бушует эпидемия.
#الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران. ونطمئن الجميع أن الحالة معزولة في المستشفى وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة.