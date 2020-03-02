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Первый случай коронавируса – сразу в нескольких странах | Фото:02.03 23:50   MIGnews.com

Первый случай коронавируса – сразу в нескольких странах

В понедельник, 2 марта, несколько стран подтвердили первые случаи заражения смертоносным коронавирусом.

Так, министр здравоохранения Иордании Саад Джабер заявил, что человек, который недавно ездил в Италию, дал положительный результат на COVID-19 и был помещен на карантин в местной больнице.

Мужчина вернулся две недели назад и почувствовал недомогание. Он прошел текст со своим коллегой. Второй человек показал отрицательный результат. Вся семья зараженного помещена на карантин на две недели. Если количество больных в Иордании достигнет 20, школы будут закрыты.

В Тунисе также подтвердили первый случай заражения у 40-летнего гражданина. В Министерстве здравоохранения страны заявили, что мужчина недавно вернулся из Италии.

Более того, коронавирус добрался до Саудовской Аравии. Зараженным оказался гражданин, недавно прибывший из Ирана через контрольно-пропускной пункт в Бахрейне. Мужчина не сообщил, что ранее посещал страну, где бушует эпидемия.


В Сенегале первый случай заражения коронавирусом обнаружен у 54-летнего мужчины, который недавно вернулся из Франции.

Министерство здравоохранения Латвии также подтвердило информацию о первом инфицированном.


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