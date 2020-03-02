02.03 23:50 MIGnews.com

Первый случай коронавируса – сразу в нескольких странах

#الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران.

ونطمئن الجميع أن الحالة معزولة في المستشفى وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 2, 2020

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В понедельник, 2 марта, несколько стран подтвердили первые случаи заражения смертоносным коронавирусом.Так, министр здравоохраненияСаад Джабер заявил, что человек, который недавно ездил в Италию, дал положительный результат на COVID-19 и был помещен на карантин в местной больнице.Мужчина вернулся две недели назад и почувствовал недомогание. Он прошел текст со своим коллегой. Второй человек показал отрицательный результат. Вся семья зараженного помещена на карантин на две недели. Если количество больных в Иордании достигнет 20, школы будут закрыты.также подтвердили первый случай заражения у 40-летнего гражданина. В Министерстве здравоохранения страны заявили, что мужчина недавно вернулся из Италии.Более того, коронавирус добрался до. Зараженным оказался гражданин, недавно прибывший из Ирана через контрольно-пропускной пункт в Бахрейне. Мужчина не сообщил, что ранее посещал страну, где бушует эпидемия.первый случай заражения коронавирусом обнаружен у 54-летнего мужчины, который недавно вернулся из Франции.Министерство здравоохранениятакже подтвердило информацию о первом инфицированном.