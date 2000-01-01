02.03 15:59 MIGnews.com

Турки рассказали о катастрофических потерях Асада

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Вооруженные силы Турции с начала операции "Весенний щит" нейтрализовали уже 2 557 боевиков правительственных сил сирийского диктатора Башара Асада.Об этом в понедельник, 2 марта, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает информационное агентство "Анадолу"."В Сирии сбиты 2 самолета, 8 вертолетов, 2 БПЛА, уничтожены 135 танков, а также 5 комплексов ПВО", - заявил Акар.Турецкие военные зачастую используют термин "нейтрализация" для обозначения уничтоженных, раненных и плененных противников. Стоит отметить, что Дамаск частично подтверждает данные об уничтоженной военной технике.Кроме того, сирийские СМИ сообщают, что Турция продолжает активно бомбить позиции асадитов на севере Сирии. Удары фиксировались не только в провинциях Идлиб и Алеппо, но и в более южной провинции Хама. Асад же в свою очередь отправил в Идлиб подкрепление, боевики которого получили вооружение от Российской Федерации.