Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Турки рассказали о катастрофических потерях Асада | Фото:02.03 15:59   MIGnews.com

Турки рассказали о катастрофических потерях Асада

Вооруженные силы Турции с начала операции "Весенний щит" нейтрализовали уже 2 557 боевиков правительственных сил сирийского диктатора Башара Асада.

Об этом в понедельник, 2 марта, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает информационное агентство "Анадолу".

"В Сирии сбиты 2 самолета, 8 вертолетов, 2 БПЛА, уничтожены 135 танков, а также 5 комплексов ПВО", - заявил Акар.

Турецкие военные зачастую используют термин "нейтрализация" для обозначения уничтоженных, раненных и плененных противников. Стоит отметить, что Дамаск частично подтверждает данные об уничтоженной военной технике.

Кроме того, сирийские СМИ сообщают, что Турция продолжает активно бомбить позиции асадитов на севере Сирии. Удары фиксировались не только в провинциях Идлиб и Алеппо, но и в более южной провинции Хама. Асад же в свою очередь отправил в Идлиб подкрепление, боевики которого получили вооружение от Российской Федерации.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:10
Время голосования на карантинных участках продлено
17:05
В Украине четыре подозрения на коронавирус
16:54
ШАС оштрафовали за раздачу амулетов
16:33
Конфликт между Госдепом и Пентагоном из-за Турции
16:12
НДИ: избирателей Ликуда катают на лимузинах
15:56
Выборы: на карантинных участках проголосовали около 2000
15:38
Выборы: 1630 граждан проголосовали на карантине
15:20
Беннетт: мы отрубим руки нашим врагам
14:59
Египту нужен арабский фронт безопасности против Турции
14:17
Члена ЦИК обвинили в фальсификациях в пользу "Ликуда"
13:58
На 12:00 в Израиле проголосовали 27,6% избирателей
13:56
Турция ожидает от НАТО конкретной поддержки.
13:35
В Ираке снова обстреляли посольство США
13:29
Неизвестный снайпер обстрелял ЦАХАЛ с Голанских высот
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus