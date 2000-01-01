02.03 12:32 MIGnews.com

Один из близких к Хаменеи чиновников умер от коронавируса

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Член Совета целесообразности Ирана – высшего совещательного органа при иранском лидере аятолле Али Хаменеи Мохаммад Мирмихаммади умер в результате заражения смертоносным коронавирусом, эпидемия которого с сумасшедшей скоростью распространяется по миру.Иран – одно из самых пострадавших от COVID-19 государств мира. Официально вирус убил 54 человека, а заражены инфекцией 978 иранцев. Однако еще пару дней назад СМИ, ссылаясь на иранских медиков, сообщали о 210 погибших и более 2 тысяч инфицированных.Стоит отметить, что в субботу, 29 февраля, от коронавируса умер новоизбранный депутат иранского парламента Мохаммад Али Рамазани Дастак. Кроме того, инфицирован вице-президент страны, заместитель министра здравоохранения, а также несколько новоизбранных депутатов.В стране закрыты все учебные заведения, ограничены поездки, запрещены концерты и спортивные состязания, а парламент приостановил работу.