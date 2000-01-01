02.03 11:29 MIGnews.com

Катастрофа МАУ: консультации отложили из-за коронавируса

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в ходе брифинга заявил, что украинская сторона возобновила коммуникации с Ираном в рамках расследования обстоятельств авиакатастрофы самолета "МАУ" под Тегераном, однако из-за эпидемии коронавируса пришлось отложить консультации."Появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана, мы должны были проводить консультации, но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса консультации были отложены на определенное время", - сказал он. Об этом сообщает "Украинская правда".Также Рябошапка добавил, что Украина возобновит консультации и намерена "непосредственно общаться с иранскими коллегами", как только ситуация с эпидемией коронавируса улучшится.