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КНДР открестилась от разработки химоружия в Сирии | Фото:02.03 09:48   MIGnews.com

КНДР открестилась от разработки химоружия в Сирии

Власти Корейской Народно-Демократической Республик поспешили опровергнуть обвинения, которые были озвучены в Организации Объединенных Наций о том, что target=_blank>Пхеньян способствовал режиму Асада производить химоружие, нарушая все международные запреты.

Северокорейские государственные СМИ пишут, что власть отвергает заявления о том, что работала с Сирией - это фабрикация фактов со стороны США с целью давления.

Так, агентство KCNA привело слова представителя научно-исследовательского института американских исследований при МИД в Пхеньяне, назвав аргументы США "бессмысленными": "Мы четко заявляли, что наша республика не разрабатывает, не производит и не сосредоточивает у себя химоружие, мы выступаем против него", пишет target=_blank>Телеграф.

Отметим, на этой неделе специалисты ООН опубликовали информацию о взаимодействии КНДР и сирийского режима в изготовлении химического оружия.

В частности, за полгода были перехвачены две партии поставок из Северной Кореи. В докладе ООН говорится, что были изъяты специальные кислотостойкие плитки, клапаны и термометры.
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