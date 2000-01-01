КНДР открестилась от разработки химоружия в Сирии

Северокорейские государственные СМИ пишут, что власть отвергает заявления о том, что работала с Сирией - это фабрикация фактов со стороны США с целью давления.
Так, агентство KCNA привело слова представителя научно-исследовательского института американских исследований при МИД в Пхеньяне, назвав аргументы США "бессмысленными": "Мы четко заявляли, что наша республика не разрабатывает, не производит и не сосредоточивает у себя химоружие, мы выступаем против него", пишет
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Отметим, на этой неделе специалисты ООН опубликовали информацию о взаимодействии КНДР и сирийского режима в изготовлении химического оружия.
В частности, за полгода были перехвачены две партии поставок из Северной Кореи. В докладе ООН говорится, что были изъяты специальные кислотостойкие плитки, клапаны и термометры.