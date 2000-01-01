02.03 20:45 MIGnews.com

Двое детей смогли вырваться из Восточной Гуты

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Двум детям удалось покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору, несмотря на то что террористы вели по ним огонь.Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин в пятницу, 2 марта.Однако кроме них за 4 дня гуманитарной паузы больше никому не удалось выйти из района, сообщает агентство RT.Дети смогли добраться до постов армии Сирии, где им была оказана необходимая помощь.Остальных жителей останавливают непрекращающийся обстрел и показательные расправы, которые устраивают экстремисты над теми, кто хочет покинуть Восточную Гуту.