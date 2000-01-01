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Двое детей смогли вырваться из Восточной Гуты 02.03 20:45   MIGnews.com

Двое детей смогли вырваться из Восточной Гуты

Двум детям удалось покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору, несмотря на то что террористы вели по ним огонь.

Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин в пятницу, 2 марта.

Однако кроме них за 4 дня гуманитарной паузы больше никому не удалось выйти из района, сообщает агентство RT.

Дети смогли добраться до постов армии Сирии, где им была оказана необходимая помощь.

Остальных жителей останавливают непрекращающийся обстрел и показательные расправы, которые устраивают экстремисты над теми, кто хочет покинуть Восточную Гуту.
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