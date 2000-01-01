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Скриншот с видео 02.03 19:43   MIGnews.com

Число жертв нападения в Буркина-Фасо возросло

В результате теракта в столице Буркина-Фасо, погибли около 30 человек, сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на французские источники в сфере безопасности.

По уточненным данным, главной целью нападения был генштаб страны. Согласно словам источников, число жертв теракта составило не менее 28 человек.

Ранее сообщалось о семи погибших и шести раненых.

Утром, 2 марта, в столице государства в городе Уагадугу, произошла вооруженная атака на здание генштаба Буркина-Фасо, а также посольства Франции. Происшествие квалифицировали как теракт.
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