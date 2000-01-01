02.03 18:22 MIGnews.com

ИГ совершил первое крупное нападение на позиции Ирака

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Боевики террористической организации "Исламское государство" напали на контрольно-пропускной пункт иракских военных к западу от Мосула. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.По данным канал, атака исламистов была совершена в четверг, 1 марта. Тогда в результате вооруженного налета на иракское КПП погибли пять военнослужащих и двое получили ранение. о потерях исламистов не сообщается.Это первое организованное нападение боевиков с тех пор, как правительство Ирака объявило о полной победе над террористической группировкой. До этого в стране случались лишь по одиночные случаи атак членов ИГ на силовиков государства.