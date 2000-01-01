Теракт возле посольства Франции в Буркина-Фасо

В городе Уагадугу столице Буркина-Фасо неизвестные вооруженные люди совершили нападение возле посольства Франции. Отмечается, что террористы открыли огонь по прохожим. После этого боевики попытались проникнуть на территорию дипломатического представительства.
Инцидент произошел в пятницу утром, 2 марта, сообщает агентство Reuters.
Власти Уагадугу квалифицировали произошедшее как теракт. Согласно последним данным, в результате нападения погибли 7 солдат.
Власти призывают население к спокойствию и просят избегать зон перестрелки.
По предварительным данным, жертв среди граждан Франции нет.