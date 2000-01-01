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Теракт возле посольства Франции в Буркина-Фасо 02.03 17:40   MIGnews.com

Теракт возле посольства Франции в Буркина-Фасо

В городе Уагадугу столице Буркина-Фасо неизвестные вооруженные люди совершили нападение возле посольства Франции. Отмечается, что террористы открыли огонь по прохожим. После этого боевики попытались проникнуть на территорию дипломатического представительства.

Инцидент произошел в пятницу утром, 2 марта, сообщает агентство Reuters.

Власти Уагадугу квалифицировали произошедшее как теракт. Согласно последним данным, в результате нападения погибли 7 солдат.

Власти призывают население к спокойствию и просят избегать зон перестрелки.

По предварительным данным, жертв среди граждан Франции нет.
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