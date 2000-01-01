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02.03 16:52   MIGnews.com

Офицер ЦАХАЛа ранен в Хевроне

Офицер ЦАХАЛа получил легкое ранение камнем, которое бросил в него араб. Инцидент произошел в Хевроне во время беспорядков в пятницу, 2 марта.

Отмечается, что офицер ранен в верхнюю часть тела.

Около 600 арабов участвуют в беспорядках в разных районах Иудеи и Самарии. Бунтовщики бросают камни и подожженные автомобильные покрышки в израильских солдат и пограничников.

Также около 400 палестинцев участвуют в беспорядках на границе с Газой.

На границе с сектором Газы около 400 арабов участвуют в беспорядках. Они бросают камни и горящие покрышки в разделительный забор, по другую сторону которого находятся израильские военнослужащие.

Двое арабов были ранены огнем ЦАХАЛа.
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