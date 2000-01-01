02.03 14:57 MIGnews.com
Два человек погибли в ДТП в Бейт-Шемеше
В пятницу, 2 марта, на улице Рамбам в Бейт-Шемеше произошло ДТП с участием автомобиля и клубного электромобиля на улице Рамбам в Бейт-Шемеше, сообщает Arutz Sheva.
В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили различные травмы.
Издание уточняет, что погибшие — мужчины в возрасте 50 лет.
По данным издания, ранения средней степени тяжести получили двое 13-летних подростков, легкие травмы у 35-летней женщины.
Санитары и парамедки службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу "Адаса" (Эйн Керем) в Иерусалиме.
На месте аварии находятся сотрудники полиции. Начато расследование обстоятельств инцидента. Полицейские направляют движение транспорта.
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