02.03 13:05 MIGnews.com

Либерман отреагировал на инцидент в квартале Меа Шеарим

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отреагировал на инцидент в квартале Меа Шеарим в Иерусалиме."Я ожидаю, что главы ультраортодоксальных партий осудят этот поступок. Вид куклы солдата, повешенной в Меа Шеарим, ужасает. Моя обязанность, как министра обороны, защищать и таких подстрекателей. Но, как гражданин, я обязан вести с ними политическую борьбу. Обязанность властей – отправить их за решетку", - написал Либерман на своей странице в Twitter.Напомним, сегодня, 2 марта, сотрудники полиции сняли куклу в виде солдата, которая была повешена на здание в квартале Меа Шеарим в Иерусалиме.Правоохранители отметили, что кукла была пропитана горючим веществом, вероятно, для того, чтобы поджечь ее.