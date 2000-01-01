02.03 12:48 MIGnews.com

Баку: огонь унес жизни не менее 30 человек

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Этим утром, 2 марта, в столице Азербайджана Баку в результате пожара в наркологическом центре вспыхнул пожар.В результате трагедии погибли не менее 30 человек.Об этом в пятницу, 2 марта сообщает азербайджанское агентство АПА.Спасателям удалось спасти 34 пациента, некоторые из них в тяжелом состоянии.Как отмечает издание, в отделении, где произошло возгорание, находились лежачие больные, которые не смогли самостоятельно выбраться из огненной ловушки.В настоящее время пожарным удалось потушить пожар.Прокуратура возбудила уголовное дело по факту случившегося. По предварительным данным, пожар произошел из-за неполадок в электросети.По словам очевидцев, сотрудники экстренных служб не могли проникнуть в здание, возгорание усиливалось из-за сильного ветра.Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится на месте пожара, произошедшего в Хатаинском районе азербайджанской столицы. Передает агентство.