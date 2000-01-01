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Баку: огонь унес жизни не менее 30 человек | Фото:02.03 12:48   MIGnews.com

Баку: огонь унес жизни не менее 30 человек

Этим утром, 2 марта, в столице Азербайджана Баку в результате пожара в наркологическом центре вспыхнул пожар.

В результате трагедии погибли не менее 30 человек.

Об этом в пятницу, 2 марта сообщает азербайджанское агентство АПА.

Спасателям удалось спасти 34 пациента, некоторые из них в тяжелом состоянии.
Баку: огонь унес жизни не менее 30 человек | Фото:
Как отмечает издание, в отделении, где произошло возгорание, находились лежачие больные, которые не смогли самостоятельно выбраться из огненной ловушки.

В настоящее время пожарным удалось потушить пожар.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту случившегося. По предварительным данным, пожар произошел из-за неполадок в электросети.

По словам очевидцев, сотрудники экстренных служб не могли проникнуть в здание, возгорание усиливалось из-за сильного ветра.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится на месте пожара, произошедшего в Хатаинском районе азербайджанской столицы. Передает агентство.

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