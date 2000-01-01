02.03 11:54 MIGnews.com

В Меа-Шеарим хотели поджечь куклу в виде солдата ЦАХАЛа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сегодня сотрудники полиции сняли куклу в виде солдата, которая была повешена на здание в квартале Меа Шеарим в Иерусалиме.Об этом в пятницу, 2 марта сообщает Arutz Sheva.В пресс-службе полиции отмечают, что кукла была пропитана горючим веществом, вероятно, для того, чтобы поджечь ее.По словам правоохранителей, расследование будет продолжаться до тех пор, пока не будут найдены виновные, ибо "полиция Израиля не допустит никакого действия, имеющего признаки умышленного причинения вреда солдатам ЦАХАЛ, и будет действовать решительно для того, чтобы найти тех, кто это сделал".