Кокаиновое дело: задержан предполагаемый организатор

Ночью пришли немецкие стражи порядка и рассказали, что будет решаться вопрос о выдаче, адвокату понравилось их поведение, более того, он уверен, что полиция действительно хочет разобраться в деле.
Отметим, раньше Тверской суд в Москве постановил заочный арест Ковальчука, российская сторона объявила его в международный розыск. Некоторые СМИ пишут, что он является экс-сотрудником Департамента безопасности МИДа РФ, пишет DW.
Через свою защиту Ковальчук передал сообщение, что стал жертвой провокации, которую организовали правоохранители Аргентины совместно со спецслужбами США, так они намеревались "дискредитировать российскую дипмиссию". Он утверждает, что в чемоданах, найденных в школе при российском посольстве РФ, были кофе, алкоголь, подарки и личные вещи, поэтому он предоставит доказательства следствию.
Аргентинская полиция полагает, что сотрудники посольства РФ были причастны к торговле наркотиками. В схеме по поставке наркотиков, вероятно, замешан лайнер спецотряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц государства. Ранее Тверской суд Москвы арестовал по этому делу: Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абьянова.