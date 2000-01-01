02.03 11:08 MIGnews.com
Теракт в Кабуле: пострадали мирные жители
Сегодня, около так называемой "зеленой деревни" (район PD9) в Кабуле прогремел мощный взрыв.
Об этом в пятницу. 2 марта сообщает Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел Афганистана.
По данным агентства, террорист-смертник взорвался рядом с транспортным средством, в котором находились иностранные военнослужащие.
В ведомстве сообщили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.
В МВС страны отметили, что целью атаки, которая произошла около 9 часов по местному времени, был конвой иностранных военных, который проезжал через Кабель Бай в районе Кабула PD9.
На данный момент никто не взял на себя ответственность за нападение.
Напомним, по меньшей мере один человек погиб и еще шестеро получили ранения в результате взрыва в центре столицы Афганистана Кабуле в конце февраля.
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