Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В некоторых районах Турции введен комендантский час | Фото:02.03 10:52   MIGnews.com

В некоторых районах Турции введен комендантский час

Администрация губернатора провинции Диярбакыр, которая находится на юго-востоке Турции заявила о введении комендантского часа более чем в 115 населенных пунктов таких районов как: Лидже, Хани, Коджакей. Как известно, сейчас так проходится операция по нейтрализации членов запрещенной в стране сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Операция предполагает ликвидацию их укрытий, схронов с оружием и зенитных установок. Так, в целях обеспечения безопасности и защиты имущества граждан с шести утра 2 марта был запрещен выход на улицу в перечисленных населенных пунктах", — говорится в заявлении администрации провинции Диярбакыр, пишет Фром.ЮА.

Как в июле 2015 года в Турции возобновился вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. Статистика Минобороны Турции свидетельствует о том, что за этот период были нейтрализованы более 10 тыс. членов партии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:27
Законопроект о призыве: ШАС не согласен с "Яадут ха-Тора"
11:54
В Меа-Шеарим хотели поджечь куклу в виде солдата ЦАХАЛа
11:34
Силы ЦАХАЛа арестовали троих палестинцев
11:28
Яир Лапид: Я никогда не говорил, что не дружу с Милченом
11:08
Теракт в Кабуле: пострадали мирные жители
10:47
Американцам посоветовали быть осторожными в Израиле
10:07
Ави Габай раскритиковал Нетаниягу
09:48
КНДР открестилась от разработки химоружия в Сирии
09:36
В ХАМАСе заявили о возможном слиянии с Дахланом
08:55
ЕП поддержал введение санкций против поляков
08:49
Парижский пригород передумал признавать Палестину
08:26
Палестинцы требуют изгнания американских дипломатов
08:05
ЦСКА унизил Маккаби
07:47
Супругов Нетаниягу допросят одновременно
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus