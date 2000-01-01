В некоторых районах Турции введен комендантский час
Администрация губернатора провинции Диярбакыр, которая находится на юго-востоке Турции заявила о введении комендантского часа более чем в 115 населенных пунктов таких районов как: Лидже, Хани, Коджакей. Как известно, сейчас так проходится операция по нейтрализации членов запрещенной в стране сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК).
"Операция предполагает ликвидацию их укрытий, схронов с оружием и зенитных установок. Так, в целях обеспечения безопасности и защиты имущества граждан с шести утра 2 марта был запрещен выход на улицу в перечисленных населенных пунктах", — говорится в заявлении администрации провинции Диярбакыр, пишет Фром.ЮА.
Как в июле 2015 года в Турции возобновился вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. Статистика Минобороны Турции свидетельствует о том, что за этот период были нейтрализованы более 10 тыс. членов партии.