02.03 10:15 MIGnews.com

Сирийская армия готовится занять историческую часть Пальмиры

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Сирийские правительственные войска, вошедшие в Пальмиру, приближаются к археологическому комплексу, где находятся развалины античного города. От центральной части города их отделяет один километр, сообщает ТАСС.По данным местных СМИ, бои с террористами группировки "Исламское государство" сейчас идут в юго-западных районах Пальмиры.Штурм города начался накануне после того, как правительственные силы отвоевали стратегические высоты Джебель-эт-Тар и Джебель-Хайяль и заняли позиции, которые позволяют держать под огнем весь город и его окрестности. Боевики начали отвод своих сил из Пальмиры в направлении Дейр- эз-Зора и оазиса Эс-Сухна.Год назад операция по освобождения Пальмиры продолжалась две недели. Тогда большой вклад в операцию по освобождению города внесли российские ВКС, которые наносили точечные удары по позициям ИГ. В дальнейшем российские военнослужащие разминировали знаменитые развалины античной Пальмиры. Однако 11 декабря 2015 года террористы вновь заняли город после отступления правительственных сил.