02.03 22:22 MIGnews.com

Хосни Мубарак оправдан

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С экс-президента Египта Хосни Мубарака окончательно сняли все обвинения по делу о расстреле военными мирных демонстрантов во время массовых акций протеста против его правления в 2011 году. Соответствующее решение 2 марта принял высший апелляционный суд страны, сообщает "Би-би-си".Судебные заседания по делу бывшего главы государства продолжались весь четверг. Несмотря на плохое самочувствие (несколько лет он находился военном госпитале), он присутствовал лично на слушаниях, куда его доставили на вертолете.В итоге судья пришел к выводу, что 88-летний бывший президент, в 2012 году приговоренный к пожизненному заключению, невиновен в инкриминируемых ему деяниях. Также были отклонены ходатайства родственников погибших демонстрантов о возобновлении производства по гражданским искам, которые они подавали к Мубараку.Напомним, что в 2014 году экс-президент успешно обжаловал пожизненный приговор, что не устроило гособвинение, которое подало апелляцию, но проиграло.