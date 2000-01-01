Хосни Мубарак оправдан

С экс-президента Египта Хосни Мубарака окончательно сняли все обвинения по делу о расстреле военными мирных демонстрантов во время массовых акций протеста против его правления в 2011 году. Соответствующее решение 2 марта принял высший апелляционный суд страны, сообщает "Би-би-си".
Судебные заседания по делу бывшего главы государства продолжались весь четверг. Несмотря на плохое самочувствие (несколько лет он находился военном госпитале), он присутствовал лично на слушаниях, куда его доставили на вертолете.
В итоге судья пришел к выводу, что 88-летний бывший президент, в 2012 году приговоренный к пожизненному заключению, невиновен в инкриминируемых ему деяниях. Также были отклонены ходатайства родственников погибших демонстрантов о возобновлении производства по гражданским искам, которые они подавали к Мубараку.
Напомним, что в 2014 году экс-президент успешно обжаловал пожизненный приговор, что не устроило гособвинение, которое подало апелляцию, но проиграло.