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Хосни Мубарак оправдан | Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff/Flickr02.03 22:22   MIGnews.com

Хосни Мубарак оправдан

С экс-президента Египта Хосни Мубарака окончательно сняли все обвинения по делу о расстреле военными мирных демонстрантов во время массовых акций протеста против его правления в 2011 году. Соответствующее решение 2 марта принял высший апелляционный суд страны, сообщает "Би-би-си".

Судебные заседания по делу бывшего главы государства продолжались весь четверг. Несмотря на плохое самочувствие (несколько лет он находился военном госпитале), он присутствовал лично на слушаниях, куда его доставили на вертолете.

В итоге судья пришел к выводу, что 88-летний бывший президент, в 2012 году приговоренный к пожизненному заключению, невиновен в инкриминируемых ему деяниях. Также были отклонены ходатайства родственников погибших демонстрантов о возобновлении производства по гражданским искам, которые они подавали к Мубараку.

Напомним, что в 2014 году экс-президент успешно обжаловал пожизненный приговор, что не устроило гособвинение, которое подало апелляцию, но проиграло.
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