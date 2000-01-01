02.03 21:10 MIGnews.com

Ж/д станция "Ха-Шалом" закрыта: как избежать проблем

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ввиду проведения работ по проходке тоннеля под железнодорожным полотном в районе станции "Ха-Шалом" в Тель-Авиве, работа поездов на этом участке будет прекращена. Эта мера обязательна на время проходки тоннеля в рамках строительства красной линии метротрамвая, согласно соответствующим инструкциям.На время работ движение поездов с севера будет завершаться на станции "Савидор" (Арлозоров), с юга - на станции "Ха-Хагана".Управление железных дорог Израиля ("Ракевет Исраэль") утвердило просьбу компании НЕТА, ответственной за строительство метротрамвая в Гуш-Дане, перенести запланированное временное закрытие станции "Ха-Шалом" на более ранний срок. Это необходимо для проведения с помощью ТПК работ по проходке тоннеля под железнодорожным полотном в районе станции.На этот период времени Минтранс задействует специальныеавтобусы-шаттлы, которые будут обеспечивать сообщение между этими станциями, курсируя с короткими интервалами. Работа рейсовых автобусов, маршрут которых проходит через эти станции, также будет усилена.Итак, начиная с понедельника, 6 марта и до воскресенья, 12 марта, станция Ха-Шалом будет закрыта. В связи с этим произойдут некоторые изменения в маршрутах поездов.На линии Иерусалим–Герцлия движение поездов будет начинаться и завершаться на станции "Лод".На линии Ход Ха-Шарон движение поездов будет работать в сокращенном режиме.Будет работать железнодорожный маршрут Нагаия - Беэр-Шева (в обоих направлениях), который не будет заезжать в Тель-Авив: это станции Нагария – Хайфа (все станции) – Герцлия – Лод – Рамле – Кирьят-Гат – Лехавим-Рахат – Беэр-Шева.Специальный автобус – шаттл № 777, будет отправляться по мере заполнения. Проезд бесплатный. Он будет курсировать между станциями "Тель-Авив Ха-Хагана", "Ха-Шалом", "Савидор – Мерказ".Местоположение остановок шаттлов:Тель-Авив Ха-Хагана – терминал Ха-Хереш.Тель-Авив Ха-Шалом в южном направлении – Дерех-Бегин\Гиват – Ха-Тахмошет (рядом с автобусной остановкой в южном направлении),Тель-Авив Ха-Шалом в северном направлении - Дерех-Бегин\Гиват – Ха-Тахмошет (рядом с автобусной остановкой в северном направлении),Тель-Авив – Савидор\Мерказ – на остановке автобусов № 20 и 21 компании "Дан"Кроме того, будет усилена работа междугородних автобусных маршрутов в Тель-Авив и из Тель-Авива.На протяжении всего дня будут работать бесплатные автобусы-шаттлы от станции Тель-Авив Савидор-Мерказ в аэропорт имени Бен-Гуриона, в обоих направлениях.Владельцы недельных и месячных проездных абонементов ("гамиш 7" и "гамиш 30"), действие которых распространяется как минимум на одну из станций, где временно будет прекращено движение поездов, смогут продлить срок действия билета согласно количеству дней, в течение которых велись работы. Проездной абонемент должен быть действительным на момент начала строительных работ.Продлить срок действия билета можно будет самостоятельно в автоматизированных аппаратах на железнодорожных станциях или обратиться в кассы. Это можно будет сделать до 10 мая 2017 года. Те пассажиры, которые не успеют продлить срок действия абонемента до этой даты, смогут обратиться в Центр обслуживания пассажиров.