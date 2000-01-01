Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Закрытие ж/д станции `Ха-Шалом`: как избежать проблем | Фото: Naaman Saar Stavy/Flickr02.03 21:10   MIGnews.com

Ж/д станция "Ха-Шалом" закрыта: как избежать проблем

Ввиду проведения работ по проходке тоннеля под железнодорожным полотном в районе станции "Ха-Шалом" в Тель-Авиве, работа поездов на этом участке будет прекращена в ночь с 5 на 6 марта (с полуночи) и до 12 марта (5:00). Эта мера обязательна на время проходки тоннеля в рамках строительства красной линии метротрамвая, согласно соответствующим инструкциям.

На время работ движение поездов с севера будет завершаться на станции "Савидор" (Арлозоров), с юга - на станции "Ха-Хагана".

Управление железных дорог Израиля ("Ракевет Исраэль") утвердило просьбу компании НЕТА, ответственной за строительство метротрамвая в Гуш-Дане, перенести запланированное временное закрытие станции "Ха-Шалом" на более ранний срок. Это необходимо для проведения с помощью ТПК работ по проходке тоннеля под железнодорожным полотном в районе станции.

На этот период времени Минтранс задействует специальные бесплатные автобусы-шаттлы, которые будут обеспечивать сообщение между этими станциями, курсируя с короткими интервалами. Работа рейсовых автобусов, маршрут которых проходит через эти станции, также будет усилена.

Итак, начиная с понедельника, 6 марта и до воскресенья, 12 марта, станция Ха-Шалом будет закрыта. В связи с этим произойдут некоторые изменения в маршрутах поездов.

На линии Иерусалим–Герцлия движение поездов будет начинаться и завершаться на станции "Лод".
На линии Ход Ха-Шарон движение поездов будет работать в сокращенном режиме.

Пассажиры смогут воспользоваться следующими альтернативами:

Будет работать железнодорожный маршрут Нагаия - Беэр-Шева (в обоих направлениях), который не будет заезжать в Тель-Авив: это станции Нагария – Хайфа (все станции) – Герцлия – Лод – Рамле – Кирьят-Гат – Лехавим-Рахат – Беэр-Шева.

Специальный автобус – шаттл № 777, будет отправляться по мере заполнения. Проезд бесплатный. Он будет курсировать между станциями "Тель-Авив Ха-Хагана", "Ха-Шалом", "Савидор – Мерказ".

Местоположение остановок шаттлов:

Тель-Авив Ха-Хагана – терминал Ха-Хереш.
Тель-Авив Ха-Шалом в южном направлении – Дерех-Бегин\Гиват – Ха-Тахмошет (рядом с автобусной остановкой в южном направлении),
Тель-Авив Ха-Шалом в северном направлении - Дерех-Бегин\Гиват – Ха-Тахмошет (рядом с автобусной остановкой в северном направлении),
Тель-Авив – Савидор\Мерказ – на остановке автобусов № 20 и 21 компании "Дан"

Кроме того, будет усилена работа междугородних автобусных маршрутов в Тель-Авив и из Тель-Авива.
На протяжении всего дня будут работать бесплатные автобусы-шаттлы от станции Тель-Авив Савидор-Мерказ в аэропорт имени Бен-Гуриона, в обоих направлениях.

Владельцы недельных и месячных проездных абонементов ("гамиш 7" и "гамиш 30"), действие которых распространяется как минимум на одну из станций, где временно будет прекращено движение поездов, смогут продлить срок действия билета согласно количеству дней, в течение которых велись работы. Проездной абонемент должен быть действительным на момент начала строительных работ.

Продлить срок действия билета можно будет самостоятельно в автоматизированных аппаратах на железнодорожных станциях или обратиться в кассы. Это можно будет сделать до 10 мая 2017 года. Те пассажиры, которые не успеют продлить срок действия абонемента до этой даты, смогут обратиться в Центр обслуживания пассажиров.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:22
Хосни Мубарак оправдан
21:44
Россию лишили ЧМ-2021 по биатлону
21:15
Депутаты Кабель и Яхимович вступили в секретный сговор
20:14
ХАМАС запрещает называть новорожденных Махмудами Аббасами
19:49
В Испании появился "министр секса"
19:28
СМИ: россиянин хотел пронести бомбу на борт Turkish Airlines
18:44
Полуголая модель в никабе - на обложке первого Vogue Arabia
18:19
Суд отложил тюремный срок Эльора Азарии
18:17
Сход лавины в Италии: погибли четверо
18:05
Израиль: 80-летние будут обслуживаться вне очереди
17:55
Высоцкий: "Флейта позвоночник" - машина времени зрителя
17:55
ISIS зальет Китай "реками крови"
17:24
Палестинцы не верят, что при Трампе будет заключен мир
16:56
Одед Форер: Обязать депутатов приносить присягу государству
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus